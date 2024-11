Un episodio di violenza inaspettato

Nel pomeriggio di oggi, un capotreno di circa 40 anni è stato vittima di un’aggressione a bordo del treno regionale Genova-Busalla. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, mentre il personale ferroviario era impegnato nel controllo dei biglietti. Due uomini, identificati come cittadini nordafricani, hanno colpito il capotreno con due coltellate, fortunatamente non letali, che non hanno raggiunto organi vitali. Questo episodio ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i pendolari e il personale ferroviario, evidenziando i rischi legati alla sicurezza sui mezzi pubblici.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’aggressione, il capotreno è stato soccorso dal personale del 118, che è intervenuto con un’automedica. Le condizioni della vittima sono state valutate come gravi, tanto da richiedere un trasferimento in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità locale e tra i lavoratori del settore ferroviario, già provati da un periodo difficile.

Arresto dei responsabili

Grazie all’efficace intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, i due aggressori sono stati arrestati poco dopo l’incidente. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle motivazioni che hanno portato a questo atto di violenza, cercando di chiarire se si tratti di un episodio isolato o di un fenomeno più ampio legato alla sicurezza sui mezzi pubblici. La situazione ha riacceso il dibattito sulla necessità di maggiori misure di sicurezza per proteggere sia i passeggeri che il personale ferroviario.