Fabiano Mura ritira la denuncia per aggressione, ma le indagini continuano.

Il ritiro della denuncia e le sue implicazioni

Fabiano Mura, sindacalista della Fillea Cgil, ha deciso di ritirare la denuncia riguardante l’aggressione subita, un episodio che ha suscitato un forte allarme sociale. L’aggressione, avvenuta mentre Mura si recava a incontrare alcuni lavoratori in un cantiere, era stata inizialmente denunciata come un attacco di matrice fascista, con dettagli inquietanti come sputi, saluti romani e colpi al costato. Tuttavia, il ritiro della denuncia ha sollevato interrogativi sulla veridicità dei fatti e sulla pressione emotiva che il sindacalista ha dichiarato di aver subito.

Le incongruenze emerse dalle indagini

Le indagini, condotte dalla Digos, hanno rivelato incongruenze tra il racconto di Mura e le immagini della videosorveglianza. Nonostante la gravità della situazione, non sono stati trovati riscontri riguardo alla presenza di volantini o adesivi, che secondo Mura avrebbero potuto essere il movente dell’aggressione. Inoltre, il sindacalista non ha fornito informazioni utili per identificare gli operai che avrebbe dovuto incontrare, alimentando ulteriormente i dubbi sulla sua versione dei fatti.

Le reazioni e le prospettive future

Il ritiro della denuncia non ha fermato le reazioni del mondo politico e sindacale. La Cgil ha espresso la necessità che le indagini continuino, sottolineando l’importanza di fare chiarezza su un episodio che, se confermato, rappresenterebbe un attacco grave alla libertà di espressione e ai diritti dei lavoratori. La Procura, infatti, sembra intenzionata a proseguire con le indagini, poiché il reato è perseguibile d’ufficio. Mura, nonostante il ritiro della denuncia, potrebbe essere chiamato a chiarire ulteriormente la sua posizione e i dettagli dell’accaduto.