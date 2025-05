Un episodio inquietante nel centro di Paternò

Recentemente, Paternò, un importante centro agricolo in provincia di Catania, è stato teatro di un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale. Un uomo di origine nordafricana, di circa 30 anni, è accusato di aver molestato alcune ragazze minorenni. Le vittime, spaventate, sono riuscite a mettersi in salvo rifugiandosi in un negozio, segno di quanto fosse grave la situazione.

La reazione della comunità e il raid punitivo

La notizia dell’aggressione si è diffusa rapidamente tra i cittadini di Paternò, scatenando una reazione collettiva. Un gruppo di circa dieci persone ha deciso di prendere in mano la situazione, cercando e rintracciando l’aggressore. Questo raid punitivo ha portato a un confronto violento, durante il quale l’uomo è stato accerchiato e colpito con schiaffi e pugni, riportando ferite. Questo episodio solleva interrogativi sulla giustizia fai da te e sulle dinamiche sociali che portano a tali reazioni.

Intervento delle forze dell’ordine

La situazione è degenerata ulteriormente quando i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti per fermare la violenza. Durante l’operazione, un militare è rimasto contuso e sia lui che l’aggressore sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Questo intervento ha messo fine a un’escalation di violenza, ma ha anche evidenziato la fragilità della sicurezza pubblica nella zona.

Le denunce e l’apertura dell’inchiesta

In serata, diverse vittime si sono presentate presso la caserma dei carabinieri di Paternò per formalizzare le loro denunce. Questo passaggio è fondamentale per l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Catania, che dovrà fare luce su quanto accaduto e sulle responsabilità. La comunità attende risposte e giustizia, mentre il clima di paura e tensione continua a serpeggiare tra i cittadini.