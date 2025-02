Il ministro Valditara chiede l'estensione dell'arresto in flagranza per tutelare i docenti

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, le aggressioni nei confronti del personale scolastico sono aumentate in modo preoccupante. Solo dall’inizio dell’anno, si sono registrati oltre 20 episodi di violenza, un numero che supera le 68 aggressioni dell’anno precedente. Questo trend allarmante ha spinto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a prendere misure decisive per garantire la sicurezza degli insegnanti e del personale scolastico. La recente aggressione al professor Sergio Manni, avvenuta nel leccese, ha catalizzato l’attenzione su questo tema cruciale.

La proposta di legge

In risposta a questi episodi, Valditara ha contattato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per discutere l’estensione della misura dell’arresto in flagranza di reato anche alle aggressioni nei confronti del personale scolastico. “Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione”, ha dichiarato il ministro, sottolineando l’importanza di una risposta istituzionale forte e chiara. Questa proposta mira a garantire che i docenti possano svolgere il loro lavoro in un ambiente sicuro, senza temere per la propria incolumità.

Il supporto alle vittime

Il governo non si limita a proporre nuove leggi, ma ha anche avviato misure di supporto per i docenti vittime di aggressioni. È già prevista la difesa legale per i docenti e, nei casi più gravi, lo Stato si costituirà parte civile contro gli aggressori, chiedendo danni. Questo approccio mira a garantire che le vittime di violenza non siano lasciate sole e che ricevano il supporto necessario per affrontare le conseguenze delle aggressioni. Inoltre, il ministro ha espresso la sua preoccupazione per la crescente violenza nelle scuole, evidenziando la necessità di un intervento immediato e deciso.

Un impegno collettivo

La situazione attuale richiede un impegno collettivo da parte di tutte le istituzioni coinvolte nell’istruzione. Le scuole devono diventare luoghi sicuri per studenti e insegnanti, e questo è possibile solo attraverso una collaborazione efficace tra il governo, le forze dell’ordine e le comunità locali. È fondamentale che i genitori, gli studenti e il personale scolastico lavorino insieme per prevenire episodi di violenza e promuovere un clima di rispetto e tolleranza. Solo così si potrà garantire un futuro migliore per le nuove generazioni.