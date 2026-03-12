Sono in aumento le aggressioni ai sanitari, è quanto emerge dalle relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Aggressioni ai sanitari in aumento nel 2025: i dati

Sono in aumento le aggressioni al personale sanitario. E’ quanto emerge dalle relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e pubblicata sul sito del Ministero della Salute. Nel 2025 sono infatti stati picchiati o minacciati 23.367 professionisti del settore. Dalle violenze verbali a quelle fisiche e psicologiche alle molestie, sono numeri davvero allarmanti e preoccupanti. Un netto aumento rispetto al 2024, quando gli aggredito erano circa 22mila.

Aggressioni ai sanitari in aumento: i più colpiti

Come abbiamo visto sono aumentate le aggressioni al personale sanitario. Ad aggredire, verbalmente o fisicamente, sono prevalentemente pazienti, seguiti da familiari e caregiver. I più aggrediti sono gli infermieri, con una percentuale del 55%, seguono i medici con una percentuale del 16% e gli operatori socio-sanitari con una percentuale dell’11%. Per quanto riguarda i luoghi, la maggior parte delle aggressioni avviene negli ospedali, nei pronto soccorso o nei Servizi psichiatrici di Diagnosi e Cura. Dati che fanno riflettere e che soprattutto preoccupano.