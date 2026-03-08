Un agguato con un omicidio in piena regola, studiato nei minimi dettagli, quello avvenuto nelle scorse ore a Marano. Il tutto in pieno giorno e con almeno dodici colpi di arma da fuoco esplosi: dodici bossili calibro 9 sono stati infatti rinvenuti sul posto dai militari ed il prefetto è intervenuto ordinando, in tutta l’area a nord di Napoli, un immediato rafforzamento dei controlli. La vittima, colpita alla testa e trovata in auto, era il cognato del boss Angelo Nuvoletta.

Il cognato del boss Nuvoletta ucciso in un agguato in pieno giorno: gli aggiornamenti

Un’azione mirata. Non vi sarebbero dubbi in merito alla dinamica del brutale omicidio avvenuto a poca distanza dalle principali vie cittadine e che ha provocato il decesso di Castrese Palumbo, cognato del boss Angelo Nuvoletta. Il 79enne è stato ucciso da diversi proiettili, almeno dodici in base al numero dei bossoli rinvenuti, esplosi in pieno giorno: il cadavere è stato trovato dentro una Toyota Yaris dai carabinieri intervenuti in via Svizzera, all’angolo con corso Europa.

Si ipotizza che i killer abbiano raggiunto l’uomo in sella ad una moto e, coperti da caschi integrali, avrebbero aperto il fuoco. Alcuni dei proiettili hanno raggiunto l’uomo alla testa ed il decesso è immediatamente sopraggiunto. Si indaga a tutto campo per individuare i responsabili: nato il 30 ottobre del 1946 a Marano di Napoli, erano diversi i precedenti penali di Palumbo con accuse di detenzione illegale di armi, ricettazione, spendita di banconote false e reati legati all’ambito delle sostanze stupefacenti. La famiglia Nuvoletta è invece un clan molto conosciuto ed estremamente radicato nell’area dell’omicidio. Nessuna pista al momento è esclusa e si lavora allo scopo di ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica dell’agguato.