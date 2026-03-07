Roma, 23enne forza posto di blocco e si schianta contro un autobus: cosa ha s...

Nella notte del 6 marzo, un 23enne ha seminato il panico nel quadrante est di Roma guidando senza patente un’auto a noleggio, forzando il posto di blocco della polizia e dando vita a un inseguimento ad alta velocità conclusosi con lo schianto contro un autobus di linea.

Inseguimento ad alta velocità nel quadrante est di Roma

Come riportato da Leggo, la notte del 6 marzo, poco prima di mezzanotte, le strade del quadrante orientale di Roma sono state attraversate da un episodio di cronaca ad alto rischio. Un 23enne originario del Montenegro, a bordo di un’auto a noleggio, si è imbattuto in un posto di controllo della Polizia di Stato in via di Torre Spaccata. Ignorando l’alt e accelerando bruscamente, il giovane ha forzato il blocco e ha dato inizio a un inseguimento ad alta velocità.

La fuga si è protratta per diverse centinaia di metri, tra manovre pericolose e contromano, impegnando più pattuglie delle Volanti in un intervento coordinato per fermarlo prima che potesse provocare danni maggiori.

Forza posto di blocco e si schianta contro un autobus: scoperta choc sul 23enne alla guida

La corsa è terminata drammaticamente in via dei Romanisti, quando il conducente ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro un autobus di linea. Fortunatamente a bordo non c’erano passeggeri, ma l’impatto ha causato lesioni lievi all’autista e danni ingenti a entrambi i mezzi, trasformando la carreggiata in uno scenario di rottami.

Dai controlli successivi è emerso che l’auto sarebbe stata priva di assicurazione e che il giovane non sarebbe stato in possesso della patente di guida. Trasportato in ospedale, resta piantonato dagli agenti. Per lui sono già stati predisposti gli atti per l’arresto, con accuse di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e guida senza licenza, mentre le autorità continueranno le indagini.