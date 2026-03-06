Tragico incidente stradale nella notte, intorno alle ore 4.00, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Un’auto si è infatti schiantata contro un albero, morto un uomo di 53 anni.

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’incidente stradale di questa notte a Costa Volpino, nel Bergamasco, in via Partigiani. Un’auto, guidata da un uomo di 53 anni, si è schiantata contro un albero a bordo strada. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La vittima si chiamava Diego Cretti e abitava proprio nella via dove è avvenuto l’incidente stradale.