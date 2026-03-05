Tra Firenze Sud e Incisa, incidente con due camion e un’auto: traffico bloccato e deviazioni in corso. Gli ultimi aggiornamenti.

Questa mattina, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, il tratto tra Firenze Sud e Incisa verso Roma è stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto due camion e un’auto, causando rallentamenti e deviazioni per i viaggiatori. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Chiusura temporanea della A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma

Come riportato da Firenze Post, questa mattina, alle prime ore del 5 marzo 2026, il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli compreso tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma è stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto due camion e un’autovettura al km 319. Al momento non si hanno notizie su eventuali feriti.

All’interno della zona interessata, il traffico è completamente fermo con circa 7 km di coda. In direzione Firenze, la circolazione procede su un’unica corsia, registrando rallentamenti di 8-9 km tra Valdarno e Firenze Sud. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, il personale sanitario e meccanico, insieme al personale del 4° Tronco di Autostrade per l’Italia.

Percorsi alternativi e consigli per i viaggiatori

Chi è diretto verso Roma deve uscire obbligatoriamente a Firenze Sud, dove si registrano circa 1 km di coda, e potrà rientrare sull’A1 a Incisa. Per chi viaggia verso Firenze, la circolazione avviene su una sola corsia con rallentamenti, ma è possibile seguire percorsi alternativi per lunghi tragitti.

Ad esempio, da Roma verso Bologna si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle verso Perugia e rientrare in autostrada a Valdichiana; in direzione opposta, da Bologna verso Roma, si può anticipare l’uscita a Firenze Impruneta e seguire la stessa strada in senso inverso.

Riapertura del tratto autostradale tra Firenze Sud e Incisa

Intorno alle ore 8, il tratto tra Firenze Sud e Incisa verso Roma è stato riaperto. La circolazione transita ora su una corsia per senso di marcia, ma permangono rallentamenti con 8 km di coda verso Roma e circa 9 km in direzione Bologna. Le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e di messa in sicurezza della carreggiata si sono concluse, consentendo la graduale normalizzazione del traffico.