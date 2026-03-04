Incidente tra due auto a Castelfranco Emilia: una finisce nel canale con neonata a bordo

Un grave incidente tra due automobili ha scosso oggi la zona di Castelfranco Emilia, all’incrocio tra via Mavora e via Imperiale Ovest. L’impatto, avvenuto poco prima delle 13, ha coinvolto una famiglia con una neonata e ha richiesto l’intervento immediato di soccorritori e forze dell’ordine.

Incidente tra due auto a Castelfranco Emilia

Come riportato da Modena Today oggi, mercoledì 4 marzo, intorno alle 12.40, due automobili si sono scontrate violentemente all’incrocio tra via Mavora e via Imperiale Ovest, tra le frazioni di Gaggio e Bagazzano, al confine tra i comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola.

Secondo le prime ricostruzioni, una Dacia che percorreva Strada Provinciale Ovest ha centrato in pieno una Mazda che procedeva su via Mavora in direzione Nonantola, facendola uscire di strada e finire in un canale a lato della carreggiata. L’impatto è stato così violento che l’abitacolo della Mazda si è ribaltato, coinvolgendo gravemente le persone a bordo.

A bordo della Mazda viaggiavano due donne e una neonata di pochi mesi. La bambina sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo, ma non avrebbe riportato ferite gravi. La madre della neonata, sebbene spaventata e sotto shock, avrebbe riportato solo lievi traumi, mentre l’altra donna presente nell’auto avrebbe subito ferite più serie e sarebbe stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Baggiovara.

Il conducente della Dacia, invece, non avrebbe riportato ferite gravi e sarebbe stato comunque sottoposto a controlli sanitari sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno estratto i passeggeri dall’auto e gli operatori del 118 hanno gestito le emergenze con due ambulanze e un’automedica. La Polizia Locale ha chiuso la strada e deviato il traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo.