Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo 2026, si è verificato un brutto incidente stradale in centro a Torino: nello scontro tra un bus e un’auto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui due bambini. I dettagli.

Incidente stradale a Torino: scontro bus-auto

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo 2026, intorno alle ore 17.00, si è verificato un incidente stradale a Torino, in via Accademia Albertina, all’angolo con via dei Mille, in pieno centro. Coinvolti nel sinistro un bus, un’auto e tre pedoni. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe omesso la precedenza scontrandosi con un autobus della linea 68 Gtt. Il bus avrebbe poi trascinato l’auto per una decina di metri, invadendo la corsi opposta e il marciapiedi, dove si trovavano tre pedoni, due di loro bambini. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, quest’ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Scontro bus-auto in pieno centro a Torino: cinque i feriti, tra cui due bambini

I sanitari del 118 di Azienda Nero sono intervenuti subito in centro a Torino dove si è verificato l’incidente stradale. Cinque in tutto le persone rimaste ferite, tra cui due bambini, un maschio e una femmina, rispettivamente di nove e sette anni. Il primo è stato trasferito al Maria Vittoria per accertamenti, la bimba invece ha riportato una frattura alla gamba ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Feriti anche il conducente del bus, il conducente dell’auto e un terzo passante, tutti in codice verde come il bimbo di 9 anni.