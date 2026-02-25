Tragedia sulla Sp342, lo scontro frontale a Calco ha coinvolto tre automobili e un mezzo pesante. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, sulla Sp342 Dir a Calco, in provincia di Lecco. Lo scontro, che ha coinvolto un camion e tre auto, ha provocato un tragico bilancio, richiamando ancora una volta l’attenzione sulla necessità di guida prudente e soccorsi rapidi nella zona.

Tragico incidente a Calco: morti e feriti nello schianto tra camion e tre auto

Come riportato da Qui Como, un terribile incidente stradale ha colpito il pomeriggio di mercoledì 25 febbraio 2026 il territorio di Calco, lungo la Sp342 Dir – conosciuta localmente come via Nazionale – nei pressi dei curvoni verso Beverate. Intorno alle 16, un camion diretto a Merate e tre automobili si sono scontrati frontalmente in un impatto violento.

Una Fiat Panda bianca, guidata da un 51enne, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, colpendo una Toyota Aygo bianca senza ferire la conducente, e scontrandosi poi con una Fiat Panda verde condotta da un 66enne. Entrambi i conducenti sono deceduti sul colpo. Nella carambola, una Ford Puma bianca con a bordo una giovane coppia è stata coinvolta, urtando a sua volta il camion. L’incidente ha provocato la completa distruzione dei veicoli, con una delle auto che si è ribaltata, rendendo immediatamente evidente la gravità della situazione.

Tragico incidente sulla Como-Lecco: soccorsi tempestivi e conseguenze sulla viabilità

Alla chiamata d’emergenza ha risposto la sala operativa di Areu con mezzi in codice rosso: l’elisoccorso da Milano, due ambulanze (da Calolziocorte e Besana Brianza) e un’automedica. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Lecco, polizia locale e carabinieri della Compagnia di Merate per gestire i soccorsi e i rilievi.

La giovane coppia a bordo della Ford Puma, un uomo di 24 anni e una donna di 26, è stata trasportata in ospedale con traumi rispettivamente al volto e all’addome lui, al bacino lei. Per i due uomini coinvolti nello scontro frontale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha comportato la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni e deviazioni sulla viabilità locale, con pesanti ripercussioni sul traffico della Brianza lecchese.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause, valutando scenari che includono un sorpasso azzardato, distrazione o un possibile malore del conducente della Panda bianca.