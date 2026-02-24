Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara: quattro auto coinvolte e diversi feriti, traffico in tilt

All’alba di oggi, un incidente stradale ha coinvolto quattro veicoli sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani, all’interno della seconda galleria poco prima dello svincolo di Capaci. Sul posto la polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e coordinare la gestione del traffico.

Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara: quattro auto coinvolte

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a due persone rimaste ferite. Dopo le prime cure in galleria, i due conducenti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli; fortunatamente le loro condizioni non desterebbe preoccupazione.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari per stabilire eventuali responsabilità e ha coordinato la gestione del traffico durante le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti.

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, con code in aumento già pochi minuti dopo l’impatto. Uscendo da Palermo, i rallentamenti hanno interessato lo svincolo di Tommaso Natale e i tratti successivi, con tempi di percorrenza notevolmente allungati per chi era diretto verso Trapani. In alcuni punti la circolazione è stata quasi completamente bloccata fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono state coordinate dalle forze dell’ordine, che hanno garantito il graduale deflusso del traffico. Gli accertamenti proseguono per comprendere con precisione le cause dello schianto, riportando l’attenzione sulla sicurezza lungo una delle principali arterie autostradali siciliane.