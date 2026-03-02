Un nuovo drammatico incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nel Chietino. Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 2 marzo 2026, uno scontro tra due auto lungo la provinciale Lanciano–Fossacesia è costato la vita a un uomo.

Incidente mortale sulla strada provinciale per Lanciano: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con più ambulanze, i carabinieri della stazione di Fossacesia e della compagnia di Ortona, oltre ai vigili del fuoco di Lanciano, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e dell’area. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità all’origine dello schianto.

Incidente sulla strada provinciale per Lanciano: tragico bilancio

Grave incidente all’alba di oggi lungo la strada provinciale 217 Lanciano–Fossacesia, nel territorio di Santa Maria Imbaro, nel Chietino. Come riportato da Chieti Today, a perdere la vita è stato Giovanni Colosimo, 76 anni, pensionato residente a Fossacesia, coinvolto in una violenta collisione tra la sua Peugeot 106 e una Lancia Y. L’impatto si è verificato intorno alle 8.20, nei pressi del bivio tra Villa Scorciosa e Santa Maria Imbaro, in un tratto che conduce verso l’imbocco dell’autostrada A14.

Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot si stava immettendo sull’arteria principale quando è stata colpita dalla Lancia che procedeva in direzione Lanciano. L’urto, particolarmente violento e concentrato sul lato guida, non ha lasciato scampo all’anziano, deceduto sul colpo per le gravissime lesioni riportate.

A bordo della Peugeot viaggiava anche la moglie della vittima, rimasta sotto shock ma non in pericolo di vita. Ferita in maniera lieve anche la conducente dell’altra vettura, una donna residente a Fossacesia. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Lanciano per accertamenti; le loro condizioni non destano preoccupazione.