É uno scenario drammatico quello che fa seguito ad un gravissimo incidente riguardante un aereo militare. Un Hércules C-130 con matricola FAB-81 andato completamente distrutto dopo essersi schiantato a terra travolgendo diversi veicoli. Il bilancio che arriva dal Paese, l’incidente si è verificato nella sua città più popolosa, è drammatico con morti e feriti.

Aereo militare esce di pista e si schianta: morti e feriti

Il disastro aereo si è verificato in aeroporto, mentre il velivolo era sulla pista aeroportuale. L’aereo, un Hércules C-130 con matricola FAB-81, è andato completamente distrutto dopo essere uscito di pista travolgendo anche diversi mezzi e provocando vittime e feriti. Il tutto è accaduto a El Alto, la più popolosa città della Bolivia, che sovrasta La Paz.

Le prime testimonianze arrivano dal comandante nazionale dei vigili del fuoco Pavel Tovar che ha ricostruito la dinamica del grave incidente avvenuto lungo la zona di La Costanera. Stando a quanto riportato dai media locali almeno venti persone sarebbero morte, decine i feriti trasferiti all’ospedale Norte. Gravissimi i danni materiali con almeno una quindicina di veicoli coinvolti. Un’indagine è stata avviata per chiarire la dinamica del disastro aereo. É emerso che l’aereo, appartenente alla Forza aerea boliviana, era carico di banconote nuove e valori.