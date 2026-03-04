Terribile incidente stradale, scontro tra auto e autocisterna: il bilancio è...

Terribile incidente stradale, scontro tra auto e autocisterna: il bilancio è...

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Romea, in direzione Chioggia. Lo scontro è stato tra un auto e un’autocisterna.

Terribile incidente stradale sulla Romea: scontro tra auto e autocisterna

Tra le 15.30 e le 16.00 di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, si è verificato un terribile incidente stradale lungo la strada statale Romea, all’altezza del comune di Campagna Lupia e Rosaria di Codevigo, al chilometro 107. Un’autocisterna e un’auto si sono scontrate frontalmente, in un impatto violentissimo. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Terribile incidente stradale sulla Romea: il tragico bilancio

Sul luogo dell’incidente di questo pomeriggio, che ha visto coinvolte un’auto e un’autocisterna, sono giunti subito i soccorsi, le ambulanze provenienti dagli ospedali di Piove di Sacco e di Dolo, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area coinvolta nel sinistro. Per un uomo a bordo dell’auto, un 44enne originario del Bangladesh, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita e trasportata con l’elisoccorso in ospedale.