Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo, un grave incidente stradale ha interessato via Lepanto ad Arzignano, coinvolgendo un’auto e un furgone. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.

Auto e furgone coinvolti in un grave incidente ad Arzignano

Il grave incidente ha interessato via Lepanto ad Arzignano, in provincia di Vicenza, quando un’autovettura e un furgone si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha provocato il ferimento di quattro persone, attirando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzignano, che hanno collaborato con il personale sanitario per mettere in sicurezza l’area e assistere i passeggeri rimasti coinvolti nell’urto.

Auto e furgone coinvolti in un grave incidente: molte ambulanze sul posto dopo lo schianto

Il personale del Suem 118 è giunto con due ambulanze dall’ospedale locale, prestando le prime cure ai feriti e predisponendo il loro trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. I Vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e del manto stradale, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro. L’incidente ha inevitabilmente rallentato il traffico lungo via Lepanto fino al termine delle operazioni di soccorso.