Aiba, Sestilli: sostenibilità è cruciale, serve gioco di squadra

Roma, 29 mar. (askanews) – La sostenibilità è una sfida non più rinviabile per il mercato assicurativo. In questa partita fondamentale per il Paese occorre un gioco di squadra e i broker sono pronti a scendere in campo per dare il proprio contributo. A spiegarlo è il presidente di Aiba, Flavio Sestilli, in occasione del convegno su Sostenibilità e Assicurazione.

“Il messaggio che io vorrei dare è lavoriamo tutti, mettiamoci ad un tavolo comune. Noi broker Aiba siamo pronti, professionali, ad essere al tavolo insieme a tutti gli stakeholder perché la sostenibilità è un percorso che va fatto ed è fondamentale che giochiamo tutti in squadra”.

Sestilli ha poi spiegato il ruolo dei broker. “L’Europa ha stabilito delle date fondamentali in tema di sostenibilità. Nel 2030 dovremo ridurre del 55% l’impatto ambientale, entro il 2050 dovremo azzerare l’impatto ambientale. Siamo in un momento di partenza. Noi abbiamo un messaggio fondamentale da rivolgere a tutti: dobbiamo fare un grande gioco di squadra per convincere e viaggiare tutti verso la sostenibilità. Ovviamente le imprese sono all’inizio di questo processo, anche loro devono cominciare a mettere a terra i prodotti e, dall’altra parte, i clienti che sono il mercato fondamentale sono anche loro indietro. Il broker è in mezzo tra clientela e compagnia d’assicurazioni e avrà un ruolo che io ritengo importante e direi cardine in questo processo perché solo le esigenze dei clienti, tramite noi verranno trasmesse agli assicuratori, e le esigenze degli assicuratori verranno trasmesse ai clienti”.