Aka7Even manca all'instore di Chieti per un incidente: aggiornamenti e classifica

Aka7Even ha saltato la tappa di Chieti a causa di un incidente stradale; LDA ha deciso di mantenere l'appuntamento per rispetto dei fan e il brano Poesie clandestine continua a riscuotere successo

Il 26 marzo 2026 una tappa del tour instore che vede protagonisti Aka7Even e LDA ha registrato un’assenza inattesa: sul palco di Chieti si è presentato soltanto LDA. La notizia ha rapidamente acceso domande e apprensione tra i presenti e sui social, spingendo gli organizzatori e gli stessi artisti a fornire chiarimenti. In questa ricostruzione riassumiamo cosa è emerso durante l’incontro, la reazione dei due cantanti e l’impatto sull’attività promozionale.

Cosa è successo a Chieti

Secondo quanto riferito durante l’evento, Aka7Even è stato coinvolto in un incidente stradale poco prima dell’inizio della sessione con i fan. Le prime comunicazioni hanno indicato che non ci sono state conseguenze gravi per l’artista, ma che l’episodio ha lasciato un forte stato di shock. Nel racconto emerso sul palco, si è specificato che il coinvolgimento ha interessato anche un’altra persona in motorino, mentre Aka7Even si trovava in auto; questo dettaglio ha contribuito a spiegare sia l’assenza sia la necessità di attendere verifiche e rassicurazioni sui soccorsi.

La versione fornita da LDA

Sull’evento LDA ha scelto di parlare apertamente con il pubblico presente, spiegando i motivi dell’assenza del collega e mettendo fine alle speculazioni. Ha sottolineato con tono pacato che, pur non essendoci danni irreparabili, Aka7Even è rimasto molto scosso dall’accaduto. Per rispetto verso i fan arrivati anche da lontano, LDA ha deciso di non annullare l’appuntamento e di proseguire con foto e incontri, una scelta motivata da considerazioni di professionalità e correttezza nei confronti di chi aveva organizzato il viaggio.

Il messaggio di Aka7Even e la gestione social

Poche ore dopo l’evento, anche Aka7Even ha voluto rassicurare i follower tramite un messaggio pubblicato su Instagram: ha spiegato che per cause di forza maggiore non sarebbe riuscito a partecipare alla tappa di Chieti ma che avrebbe sostenuto la squadra con il cuore. In questo aggiornamento il cantante ha promesso che si organizzeranno nuove occasioni per incontrare i fan, mostrando gratitudine per la comprensione e confermando che l’impegno sul progetto rimane centrale.

Il brano e le posizioni in classifica

Nonostante l’imprevisto, l’attività discografica del duo prosegue con risultati concreti: il singolo Poesie clandestine, interpretato insieme da Aka7Even e LDA, continua a ottenere attenzione nelle classifiche italiane. Nella classifica FIMI dei singoli più venduti il brano figura ancora tra i più acquistati, consolidando la presenza del duo sul mercato. In una classifica combinata che mette insieme vendite, passaggi radiofonici e certificazioni, Poesie clandestine ha raccolto 175 punti, un risultato che testimonia la diffusione del pezzo nelle diverse piattaforme.

Impatto sui fan e prospettive del tour

L’assenza fisica di Aka7Even ha generato comprensione ma anche delusione tra alcuni fan; molti però hanno apprezzato la scelta di LDA di presentarsi ugualmente per non penalizzare chi aveva pianificato la partecipazione. Dal punto di vista organizzativo, l’episodio sottolinea l’importanza di comunicazioni tempestive e di piani alternativi per eventi live. Gli aggiornamenti social e le rassicurazioni pubbliche dovrebbero permettere una ripresa serena delle date successive, compatibilmente con il tempo necessario al recupero emotivo di Aka7Even.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il team dei due artisti probabilmente coordinerà comunicazioni ufficiali per eventuali recuperi delle sessioni perse e per confermare il calendario delle prossime tappe del tour instore. Intanto, il riscontro del pubblico sul singolo e la volontà di entrambi di mantenere gli impegni promozionali suggeriscono che l’attività professionale continuerà regolarmente, con attenzione però alla sicurezza e al benessere personale degli artisti.