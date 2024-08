Al Bano, le condoglianze a Iva Zanicchi non piacciono: cosa ha scritto?

Al Bano, le condoglianze a Iva Zanicchi non piacciono: cosa ha scritto?

Al Bano, le condoglianze a Iva Zanicchi non piacciono: ecco cosa ha scritto Carrisi.

La morte di Fausto Pinna, compagno di una vita di Iva Zanicchi, ha sconvolto quanti gli volevano bene. L’Aquila di Ligonchio ha ricevuto molti messaggi di condoglianze, ma ad attirare l’attenzione dei fan è stato solo quello scritto da Al Bano.

Al Bano: le condoglianze a Iva Zanicchi non piacciono ai fan

L’8 agosto 2024 si è spento Fausto Pinna. L’uomo, compagno di una vita di Iva Zanicchi, combatteva da tempo contro un brutto tumore. La cantante, negli ultimi mesi, aveva anche deciso di annullare tutti gli impegni di lavoro per occuparsi di lui. La notizia della sua scomparsa ha addolorato quanti gli volevano bene e in tanti hanno scritto bellissimi messaggi di condoglianze all’Aquila di Ligonchio. Tra i pensieri d’addio, a far maggiormente discutere è stato quello di Al Bano.

Cosa ha scritto Al Bano a Iva Zanicchi?

Dopo la morte di Fausto, Iva Zanicchi è tornata sui social per ringraziare quanti le sono stati vicino. Tanti, anche in questa occasione, i messaggi di condoglianze, compreso quello di Carrisi. Al Bano ha scritto:

“Carissima IVA… diceva un saggio: la VITA TI DA’… LA VITA TI TOGLIE… tu sai bene cos’è la VITA e COME AFFRONTARLA!!! Ti sarò sempre vicino!!! Un grande abbraccio. Al Bano”.

I fan contro Al Bano per le condoglianze a Iva

Il messaggio di condoglianze ad Al Bano ha fatto discutere soprattutto per la presenza di diverse emoticon. I fan hanno giudicato questa sua scelta assolutamente fuori luogo. C’è da dire, però, che altri seguaci lo hanno difeso, sottolineando la genuinità delle sue parole.