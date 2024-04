Alba Parietti in lutto: è morto Fabio Trentin

Alba Parietti in lutto per Fabio Trentin: "20 anni di amicizia"

Terribile lutto per Alba Parietti. La showgirl, tramite il suo profilo Instagram, ha dato l’ultimo addio a Fabio Trentin, ex giocatore di rugby e noto architetto.

Ex giocatore di rugby e noto architetto, Fabio Trentin è morto all’età di 65 anni. La sua scomparsa ha lasciato senza parole quanti gli hanno voluto bene, compresa Alba Parietti. Via Instagram, la showgirl ha condiviso l’ultimo pensiero per un amico che è stato al suo fianco per oltre vent’anni.

L’addio di Alba Parietti a Fabio Trentin

A didascalia di una foto che ritrae Fabio Trentin, Alba Parietti ha scritto:

“Caro Fabio, mi è arrivata da Pino Molinari, da Orsetta che ti considera come tanti il suo grande maestro di architettura, dagli amici del nostro mitico gruppo anni ’90, l’orribile notizia che te ne sei andato. La nostra amicizia era divertente come te, tra Padova, Cortina e Milano, era qualche anno che non ci sentivamo, come capita ci si perde per la vita che cambia. Poi sono riaffiorati 20 anni di ricordi, di amicizia, di confidenze, di vita vissuta e ti vedo sorridere, ridere, come sempre allegro, guascone, ma poi inaspettatamente profondo e serio, amico, generoso, divertente, presente, pronto a prendere e prendersi in giro. Eri proprio bello, simpatico Fabio. Ti dicevamo, un po’ sfottendoti che somigliavi a Richard Gere, tu un po’ ci giocavi, ma poi invece eri una persona seria, responsabile, grandissimo architetto (mi regalasti il progetto della mia mitica cabina armadio) e sei stato geniale e apprezzatissimo nel lavoro e dagli amici che ti amavano”.

Alba Parietti: una notizia orribile e inaspettata

L’addio di Alba Parietti a Fabio Trentin si conclude così:

“Grande gusto, lavoratore, uso di mondo, ironico e signore ti fingevi cinico e sarcastico, ma c’eri per tutti noi, c’eri sempre con il gusto della presa in giro, ma sapevi volere bene. Si sentiva la tua presenza. Sapere che non ci sei più, anche se non ci si sentiva e vedeva da un po’, mi farà sentire un po’ più sola in questo mondo dove gli amici degli anni più belli della nostra vita, troppo spesso se ne sono andati. Che peccato Fabio che tu te ne sia andato così giovane, che cosa ingiusta… Siamo stati amici e i sentimenti di amicizia restano nel cuore. Vicina ai tuoi figli e ai tuoi cari, ci mancherai”.