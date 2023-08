Alba Parietti in bikini a 62 anni attira gli hater: la replica è epica

Alba Parietti si sta godendo una vacanza da sogno a Formentera e ha condiviso con i fan uno scatto che la ritrae in bikini. La foto, neanche a dirlo, ha attirato gli haters, ma la showgirl non ha incassato in silenzio.

In vacanza a Formentera, Alba Parietti sta condividendo sui social molti attimi del soggiorno. In uno degli scatti che ha regalato ai fan, la showgirl si è mostrata in bikini, di spalle alla fotocamera. Il suo lato B, nonostante le 62 candeline, è perfetto. Peccato che gli hater abbiano comunque trovato un difetto.

Le parole di Alba Parietti

A didascalia della foto in bikini, Alba Parietti ha scritto:

“La vanità non è stupidità. Alla mia età la vanità ha qualcosa di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza. lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato”.

Un hater ha preso la palla al balzo e l’ha invitata ad occuparsi maggiormente del suo lato B.

La replica di Alba all’hater è epica

L’hater in questione ha immediatamente commentato: “Devi fare molti squat e poi forse fare foto del genere“. La Parietti, senza giri di parole, ha replicato:

“Puoi fare tutto lo squat che vuoi non sarai mai me“.

Ovviamente, i leoni da tastiera non si sono fermati qui. Ne spuntano come funghi. Uno ha scritto: “Ma ci fai o ci sei. Ti piace istigare la gente“. Anche in questo caso, Alba ha risposto: “Ma certo che mi piace istigare la gente“.