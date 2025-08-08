Alba Pairetti si è scagliata contro Lorella Cuccarini, dopo le dichiarazioni della professoressa di Amici sul Festival di Sanremo del 1993.

Alba Parietti, le dichiarazioni di Lorella Cuccarini su Sanremo 1993

Lorella Cuccarini è stata intervistata dal Corriere della Sera, raccontando cosa successe durante il Festival di Sanremo del 1993, che lei presentò assieme a Pippo Baudo, con Alba Parietti invece al Dopofestival.

La Cuccarini, nel corso dell’intervista, ha detto che la Pairetti fu “indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo die primedonne alla pari. Ci restai male. Alba, se hai un problema con me parliamone tra noi”. Dopo aver letto tali dichiarazioni, Alba Parietti è andata però su tutte le furie e ha risposto così.

Alba Parietti si scaglia contro Lorella Cuccarini in un duro attacco

Alba Parietti ha voluto rispondere duramente su Instagram alle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera da Lorella Cuccarini. Ecco le parole della Parietti: “All’epoca ero la “donna di rete” di Raiuno, alla guida di Domenica In, mentre Lorella ricopriva lo stesso ruolo a Mediaset, conducendo il pomeriggio domenicale. Brando Giordani e Fuscagni mi volevano per affiancare ancora, dopo il successo dell’anno prima, Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, ma volle Lorella, relegandomi al DopoFestival che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide. Mi fu fatto capire, che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival, fatto anomalo, perché chi conduce il DopoFestival è sempre stato invitato almeno una sera. Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella, mentre Lorella fu invitata al Dopofestival. Nel frattempo si costruì un’immagine di me come ‘la strega cattiva’ e di Lorella come ‘Biancaneve’.” La Parietti ha aggiunto che Pippo la zittiva, la sovrastava e ciò creò il successo del DopoFestival: “Ricordo però che, in una rara occasione, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso e fare materno: “Almeno abbracciamoci”. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita”. Alba conclude dicendo che trova assurdo il fatto che la Cuccarini abbia tirato fuori questa storia adesso, quasi come se fosse un tentativo di metterla in ridicolo.