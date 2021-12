Alberi di natale online: dove acquistarli

Gli alberi di Natale si trovano in varie tipologie: innevati, con i rami a gancio od ombrello e base rotonda, ma anche molto piccoli oppure enormi.

Natale è alle porte e fervono i preparativi per questa festa. Per chi non ha ancora fatto l’albero, online si possono trovare tantissimi alberi di Natale a ottimi prezzi e offerte vantaggiose per averlo in casa e creare la perfetta atmosfera delle feste. Qui spieghiamo dove comprarli e anche i modelli maggiormente in voga.

Alberi di Natale online

L’albero è una tradizione tipica delle feste. Non vi è casa o giardino che non abbia un albero di Natale per calarsi maggiormente nell’atmosfera festiva. Gli alberi di Natale si possono comprare anche online. Su Amazon è possibile trovarli approfittando di vari sconti e prezzi.

Basta semplicemente cercare e si possono trovare vari modelli e tipologie a seconda di quello che si vuole e anche delle dimensioni della propria casa. Inoltre, sceglierli online è facilissimo dal momento che basta selezionare quello che piace di più e metterlo nel carrello. Su Amazon è possibile anche avere la consegna rapida che nel giro di 24 ore consegna l’albero direttamente a casa grazie al servizio di Amazon Prime.

Usufruendo di questa modalità riservata agli iscritti al servizio, è possibile avere gli alberi di Natale in tempo per il 25 e cominciare a decorarlo e addobbarlo fin da subito. Sui siti di e-commerce, come Amazon che è il numero uno in questo campo, si accettano soltanto pagamenti tramite carta di credito.

Si trovano una infinita quantità di alberi di Natale online in modo che ognuno possa scegliere quello maggiormente gradito e che piace. Ogni articolo è accompagnato da una descrizione e dalle recensioni degli utenti per capire se davvero vale la pena comprarlo.

Alberi di Natale online: modelli

Negli ultimi anni si è diffusa l’usanza di comprare gli alberi di Natale artificiali online invece di quelli veri. Un albero del genere è simile a quello naturale sia per le dimensioni che la consistenza. Sceglierli non è mai facile considerando che online sono diversi i modelli e trovare quello adatto si rivela alquanto difficile e complicato.

Si trovano alberi di Natale in vari materiali: dal PVC che risulta essere resistente e robusto, oltre che particolarmente longevo. Un materiale riciclabile e anche molto contenuto per quanto riguarda i prezzi dal momento che non costa moltissimo. Un altro materiale è il polietilene, che è plastico, ma molto versatile al tempo stesso oppure misti con parte interna in PVC e i rami in polietilene.

I vari modelli si differenziano anche per le dimensioni e l’altezza. Vi sono alberi di Natale molto piccoli in formato mignon da mettere sul tavolino del soggiorno o del salone o altri molto grandi da posizionare al centro del salone. Ci sono anche mini alberi da 40-50 cm per chi non ha molto spazio, ma non vuole rinunciare alla tradizione.

Il design varia molto: si trovano alberi di Natale con rami a gancio, quindi da agganciare uno per volta, a ombrello che sono già agganciati al tronco e bisogna aprirli oppure automontanti che si aprono in automatico non appena si mette in piedi l’albero. La base può essere sia in carta che tessuto o dalla forma rotonda. Ci sono poi alberi più scuri e altri innevati a seconda dei gusti.

Alberi di Natale online Amazon

Come già detto, per l’acquisto degli alberi di Natale online, Amazon è il sito in cui trovare quello che si cerca a ottimi prezzi. Se si clicca sull’immagine, si visualizzano le informazioni dell’articolo. La classifica propone i tre migliori modelli che sono quelli maggiormente scontati con una breve descrizione.

1)Salcar albero di Natale

Un modello molto elegante e raffinato con rami innevati. Si ispira alle conifere di abete rosso, realizzato in PVC, di ottima qualità e resistente. Molto sicuro da usare ed ecologico. Ha una forma a matita, salvaspazio e proprio per le sue dimensioni, si posiziona anche negli angoli o nelle stanze piccole. Ha un supporto stabile. In vendita con il 14%.

2)Poshlr albero di Natale 180 cm

Un albero di Natale ad altezza di 180 cm e 1000 punte molto rigoglioso e realistico rispetto ad altri modelli. Se si acquista questo albero si ricevono in dotazione le decorazioni, tra cui le palline e i cartellini natalizi. La base e il tronco sono in metallo. Ha una forma allungata, robusto e facile da montare. Lo sconto è del 14%.

3)Totò Piccinni Albero di Natale artificiale

Molto originale, di bella presenza e imponente. Di colore verde, ha un effetto realistico. In PVC; ignifugo e per la massima sicurezza. In dotazione la borsa per trasportarlo e non rovinarlo e il cuscino plaid che si trasforma in coperta. Ha i rami a gancio, quindi facile da montare. Si trova anche nel colore rosa. In vendita con il 27% ed è il prodotto più venduto.

