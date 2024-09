Alberto Matano ha celebrato le nozze di Roberta Morise ed Enrico Bartolini. Il conduttore de La vita in diretta, visibilmente emozionato, ha unito in matrimonio una delle sue più care amiche con l’uomo dei suoi sogni.

Alberto Matano ha celebrato le nozze di Roberta Morise

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono ufficialmente marito e moglie. A celebrare le nozze, in una bellissima location della Maremma, l’Andana Resort, è stato Alberto Matano. Quest’ultimo, visibilmente emozionato, ha trattenuto le lacrime a fatica.

Alberto Matano emozionato per l’amica Roberta

Alberto Matano, davanti all’amica Roberta Morise e al suo principe azzurro, ha fatto di tutto per trattenere le lacrime. “Con un filo di emozione dichiaro che il signor Bartolini Enrico e la signora Morise Roberta sono uniti in matrimonio. Adesso puoi baciare la sposa“, ha esclamato il conduttore de La vita in diretta. A questo punto, è partito un grande applauso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Roberta Morise ed Enrico Bartolini: le nozze

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono sposati dopo la nascita del piccolo Gianmaria, venuto alla luce lo scorso 24 maggio. Il matrimonio è stato bellissimo, celebrato in un giardino pieno di fiori bianchi. Durante i festeggiamenti, tutti i presenti si sono lasciati andare al divertimento, karaoke compreso. Perfino la sposa si è esibita prima in assolo sulle note di Ma che freddo fa, poi in duetto con il marito con Più bella cosa non c’è.