Roberta Morise è incinta: il futuro papà è Enrico Bartolini

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Roberta Morise è incinta del primo figlio. L’ex fidanzata di Carlo Conti sarebbe in attesa di un bebè insieme ad un volto noto della tv, ossia lo chef stellato Enrico Bartolini.

Stando a quanto sostiene Dagospia, Roberta Morise è incinta. L’ex fidanzata storia di Carlo Conti sarebbe in dolce attesa del primo figlio, frutto dell’amore che la lega al compagno Enrico Bartolini, chef pluristellato nonché star di Celebrity Chef.

Roberta Morise: dopo il bebè arrivano anche le nozze

Sempre secondo Dagospia, Roberta ed Enrico sono pronti anche a giurarsi amore eterno. Dopo la nascita del bambino, i due avrebbero anche fissato le nozze: il grande giorno è previsto per fine agosto 2024. Recentemente, intervistato dal Corriere della Sera, Bartolini ha così parlato della Morise:

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”.

Primo figlio per Roberta, quarto per Enrico

Al momento, è bene sottolinearlo, Roberta non ha ancora confermato di essere incinta. Se l’indiscrezione di Dagospia dovesse corrispondere a verità, per lei sarebbe il primo figlio, mentre per Enrico il quarto. Bartolini, nel corso del precedente matrimonio, ha avuto tre pargoli: Tommaso di 15 anni, Giovanni di 10 anni e Vittoria di 8 anni.