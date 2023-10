Roberta Morise ha un nuovo amore: è un famoso chef stellato

Roberta Morise è stata avvistata per la prima volta per le vie di Roma in compagnia della sua nuova fiamma.

Il settimanale Chi ha paparazzato Roberta Morise in atteggiamenti intimi con un famoso chef. Ecco di chi si tratta.

Roberta Morise: il nuovo amore

Dopo la liaison con Giulio Fratini Roberta Morise ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma, nelle ultime ore, il settimanale Chi ha postato una serie di scatti che la ritraggono in atteggiamenti intimi con lo chef Enrico Bartolini, sua presunta nuova fiamma. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano per le vie di Roma scambiandosi baci ed abbracci bollenti, e in tanti si chiedono se la showgirl – da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata – confermerà o smentirà le voci in merito alla sua nuova e presunta liaison. Secondo i rumor in circolazione i due si sarebbero conosciuti in Toscana, dove lo chef possiede alcuni dei suoi ristoranti stellati. La storia tra i due è destinata a durare?

Lei stessa svelò qualche anno fa che la sua storia con Giulio Fratini (attuale compagno di Elisabetta Gregoraci) fosse finita per un tradimento. “So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po’ meno buona”, aveva affermato.