Alberto Matano in giuria a Ballando con le Stelle al posto di Guillermo Mario...

Matano smentisce le voci su un suo ingresso in giuria al posto di Mariotto: ecco cosa sta accadendo a Ballando con le Stelle

Guillermo Mariotto, durante la puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle, ha abbandonato improvvisamente il programma. Da quel momento, si susseguono interrogativi: prima la sparizione dello stilista, poi l’accusa di molestie e, ora la notizia della sua presunta sostituzione con Alberto Matano. Sarà davvero così?

Alberto Matano in giuria a Ballando con le Stelle?

Interpellato dall’Adnkronos riguardo ai rumors sempre più insistenti che lo vedrebbero come possibile sostituto dello stilista nella giuria dello show di Rai1, il conduttore ha replicato così:

“Ma siamo seri!”.

Matano, attualmente commentatore a bordo campo a Ballando con le Stelle, esclude quindi la possibilità di entrare in giuria per le ultime due puntate, anche se Mariotto non dovesse rientrare.

Guillermo Mariotto in giuria a Ballando con le Stelle? Gli ultimi aggiornamenti

Nelle ultime ore è emersa l’accusa di presunta molestia che coinvolge Mariotto, con la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, a scatenare il caso. Tuttavia, Milly Carlucci ha difeso Mariotto in un’intervista al Corriere della Sera, definendo “ridicole” le accuse di molestie a un ballerino.

Tuttavia, la conduttrice ha anche sottolineato che l’abbandono improvviso della diretta da parte di Mariotto è stato un gesto “molto grave” che dovrà essere valutato con la Rai.