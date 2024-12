Guillermo Mariotto, nel corso della puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle, ha abbandonato improvvisamente il programma. A tutto questo si aggiunge anche l’accusa di una presunta molestia.

L’accusa di molestia

A fare esplodere la questione della presunta molestia è la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. Afferma la senatrice: “Guillermo Mariotto nella puntata di sabato 30 novembre di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che, imbarazzato, ha cercato di spostarsi e togliere la mano del giudice. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro”.

Continua: “Per lo stesso comportamento, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai”.

L’abbandono dello studio

In molti hanno sospettato che il giudice non si fosse sentito bene quando il 30 novembre ha abbandonato la trasmissione, ma è stato lui stesso a spiegare le ragioni della sua assenza affermando: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi.” Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, il programma si è trovato però ad avere solo quattro giudici su cinque. Mariotto infatti era ancora assente. Ad oggi, non si sa ancora se e quando tornerà.