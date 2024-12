Il bilancio di fine anno di Alena Seredova

Alena Seredova, ex modella ceca di 46 anni, sta trascorrendo un periodo di riflessione durante le sue vacanze in alta quota. Recentemente, ha aperto un box di domande su Instagram, dove ha risposto a diverse curiosità dei suoi fan, rivelando dettagli sulla sua vita personale e sulla sua visione della famiglia.

Contrarietà alla famiglia allargata

Una delle tematiche più discusse è stata la sua contrarietà al concetto di famiglia allargata. Alena ha chiarito che, sebbene la sua situazione attuale con l’ex marito Gianluigi Buffon e i loro due figli, Louis Thomas e David Lee, possa sembrare una famiglia allargata, per lei non è un modello sano. “Per me famiglia allargata è fare ad esempio la vacanza tutti insieme con nuovi compagni. Trovo che non sia sano né per i bimbi, né per i grandi”, ha affermato. Questa posizione evidenzia un forte attaccamento ai valori tradizionali della famiglia, che Alena considera fondamentali per il benessere dei figli.

Rapporto civile con Gianluigi Buffon

Nonostante le sue riserve sulla famiglia allargata, Alena ha sottolineato di avere un rapporto civile e cordiale con Buffon. “Oggi abbiamo una vita separata, ma ci rispettiamo e ci prendiamo cura dei nostri figli”, ha dichiarato. Questo approccio maturo alla co-genitorialità è un aspetto positivo della loro relazione, che sembra aver trovato un equilibrio nonostante le difficoltà passate. Alena ha anche condiviso che il suo attuale marito, Alessandro Nasi, ha un ruolo importante nella vita dei suoi figli, dimostrando sensibilità e rispetto nei loro confronti.

Riflessioni sulla vita e sul lavoro

Durante la conversazione con i suoi follower, Alena ha anche risposto a domande riguardanti la sua carriera e le sue apparizioni televisive. Ha rivelato di non aver ricevuto alcun invito per partecipare al programma “La volta buona” di Rai1, chiarendo che non ha intenzione di forzare la sua presenza. “Non funziona che arrivi al portone della Rai, bussi e dici: ‘Scusate, eccomi qua’. Bisogna essere invitati…”, ha spiegato, evidenziando la sua professionalità e il rispetto per il lavoro altrui.

In un contesto più ampio, Alena ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Buffon riguardo al loro matrimonio, esprimendo comprensione per il suo dispiacere. “Ci mancherebbe”, ha concluso, dimostrando una maturità emotiva che caratterizza il suo approccio alla vita e alle relazioni.