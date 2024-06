Vittoria in tribunale per Alessandra Canale, ex signorina buonasera molto conosciuta. La 60enne ha vinto la causa contro la Rai, che adesso dovrà versarle un maxi risarcimento per averle creato un danno d’immagine.

Alessandra Canale vince la causa contro la Rai

Alessandra Canale, ex signorina buonasera, ha vinto la causa contro la Rai. Stando a quanto stabilito dal giudice, la televisione di Stato le ha causato un serio danno d’immagine tra il 2006 e il 2013, anni in cui è stata costretta “all’inattività lavorativa forzata“. Attualmente, la 60enne è al timone di Onda Verde e Meteo Sera.

Alessandra Canale: a quanto ammonta il maxi risarcimento?

La Rai dovrà corrispondere ad Alessandra Canale un risarcimento pari a 45 mila euro, a cui bisogna aggiungere 8 mila e 830 euro come danno biologico. A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla televisione di Stato che sosteneva di non poter attribuire alla 60enne altro incarico all’infuori di quello di annunciatrice.

Tramite il suo profilo Instagram, Alessandra Canale ha commentato così la sua vittoria contro la Rai:

“Dopo 20 anni di sofferenza, lacrime ed amarezza finalmente ho ottenuto giustizia: ho vinto! Ora attendo che mi venga riconosciuto un ruolo adeguato, come è giusto che sia. (…) La giustizia è lenta, ma esiste. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Repubblica per il suo costante impegno nel garantire i diritti di tutti i cittadini”.