Un’intervista rivelatrice

Alessandro Basciano, noto deejay e ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente rilasciato un’intervista esclusiva a Fabrizio Corona, poche ore dopo essere uscito dal carcere di San Vittore. L’intervista, pubblicata nel podcast “Falsissimo”, ha messo in luce dettagli inediti riguardo alla sua vita e alla sua controversa relazione con Sophie Codegoni. Basciano è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della Codegoni, ma gli inquirenti hanno ritenuto la sua posizione non idonea alla custodia cautelare, permettendogli di tornare in libertà.

Le accuse e la difesa

Durante l’intervista, Basciano ha affrontato le accuse di violenza, negando di aver mai picchiato un amico di Sophie, ma ammettendo di aver avuto un alterco che ha portato alla rottura del parabrezza di un’auto. “Io non l’ho mai picchiato, lui è sceso dalla macchina in modo spocchioso e io ho tirato un colpo sul parabrezza della macchina e questo parabrezza si è rotto”, ha dichiarato. Inoltre, ha smentito le insinuazioni di Corona riguardo a presunti problemi di salute di Sophie, affermando: “Io non mi drogo e Sophie non si droga”.

La dinamica dell’arresto

Basciano ha descritto il momento del suo arresto come inaspettato. Tornando dalla palestra, si è trovato faccia a faccia con i carabinieri che lo hanno informato di un mandato di arresto. “Non me lo aspettavo sinceramente, non capivo il motivo. Ho provato una delusione profonda”, ha raccontato. Ha anche rivelato di aver fatto un regalo costoso a Sophie, una borsa Chanel da 8000 euro, come gesto per cercare di ricucire il loro rapporto. “Io ho fatto un sacrificio per prenderle quel regalo e lei lo sapeva”, ha aggiunto, sottolineando che il gesto non era motivato da un desiderio di riscatto.

Un amore complicato

La relazione tra Basciano e Codegoni è stata caratterizzata da alti e bassi, con momenti di intensa connessione seguiti da incomprensioni e tensioni. Basciano ha raccontato di aver passato del tempo con Sophie e sua madre, Valeria, prima dell’arresto, e di aver avuto conversazioni affettuose. Tuttavia, ha anche espresso la sua frustrazione per le menzogne che, a suo avviso, Sophie avrebbe detto riguardo ai suoi spostamenti. “Purtroppo, così facendo porti una persona ad avere reazioni sbagliate se tu cerchi di tenere un piede in due scarpe”, ha commentato, evidenziando la complessità della loro relazione.