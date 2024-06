Alessandro Vespa e la sua fidanzata Isabella hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi nella splendida cornice della cattedrale Santa Maria Assunta in cielo di Oria (Brindisi). Come si può intuire dal cognome, Alessandro è figlio del noto giornalista Bruno Vespa, avuto assieme alla magistrata Augusta Iannini. A celebrare il rito il vescovo Vincenzo Pisanello.

Gli invitati al matrimonio di Alessandro Vespa

Durante il matrimonio di Alessandro Vespa e Isabella in Puglia, oltre 200 ospiti tra politica e TV hanno reso l’evento speciale. Maria Elena Boschi, Pierferdinando Casini, Angelino Alfano e Simonetta Matone hanno attirato l’attenzione, cos’ come Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina. Dopo la messa, i festeggiamenti si sono spostati nella suggestiva tenuta di famiglia Li Reni, tra le campagne di Manduria.

Un giorno diverso ad Oria

Un sabato pomeriggio insolito per Oria: gli ospiti sono rimasti incantati dal centro storico del borgo federiciano, mentre gli abitanti locali si sono avvicinati al palazzo diocesano per un saluto o per scattare una foto con gli ospiti d’onore della giornata. Come ha precisato Antenna Sud, l’attenzione è stata tuttavia cortese e mai invadente, grazie anche al servizio di sicurezza dedicato.

Ordine e comodità durante le nozze

Per garantire ordine e comodità, gli sposi hanno organizzato un servizio di trasporto per gli invitati, utilissimo non solo per navigare tra le strette vie del suggestivo centro storico di Oria, ma anche per evitare una salita faticoso, a maggior ragione sotto la calura della Puglia nel mese di giugno!