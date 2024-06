Alessia Mancini: la sorpresa di Flavio Montrucchio per il compleanno

Alessia Mancini: la sorpresa di Flavio Montrucchio per il compleanno

Alessia Mancini: la sorpresa di Flavio Montrucchio per il 46esimo compleanno.

Il 25 giugno Alessia Mancini ha compiuto 46 anni. In occasione dell’importante compleanno, il marito Flavio Montrucchio le ha fatto una bellissima sorpresa.

Alessia Mancini: la sorpresa di Flavio Montrucchio per il compleanno

Anche se a guardarla non si direbbe, Alessia Mancini ha compiuto 46 anni. Lo scorso 25 giugno, la showgirl ha festeggiato il suo compleanno con il marito Flavio Montrucchio e i figli Mya di 16 anni e Orlando di 9. Per l’occasione, il conduttore di Primo Appuntamento ha fatto una bellissima sorpresa alla moglie.

Alessia, Flavio, Mya e Orlando: una giornata insieme

Via Instagram, Flavio Montrucchio ha condiviso una foto scattata nel giorno del 46esimo compleanno di Alessia Mancini. Nell’immagine ci sono loro due e i figli Mya e Orlando. Sono al mare, si tengono tutti per mano e disegnato sulla sabbia c’è il numero 46. A didascalia, il conduttore ha scritto:

“Scegli bene le persone con cui vivi e non invecchierai mai. Buon compleanno amore mio”.

La reazione di Alessia Mancini

Nella foto postata da Flavio, la famiglia Montrucchio-Mancini appare felice come non mai. Non a caso, Alessia ha replicato così alla dolcissima dedica di compleanno del marito: “Siete la mia linfa, vi amo“.