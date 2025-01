Un momento di crisi per Alessia Pecchia

Alessia Pecchia, la talentuosa ballerina di latino americano, si trova nuovamente al centro dell’attenzione ad Amici 24. Dopo la puntata di domenica 19 gennaio, la giovane artista ha vissuto un momento di grande sconforto, piangendo disperatamente dopo essere stata collocata tra gli ultimi posti in classifica. La pressione del talent show si fa sentire, e le aspettative sono alte, tanto da spingere Alessandra Celentano, la sua insegnante, a rimproverarla per il suo atteggiamento, accusandola di essere troppo viziata e di non apprezzare il percorso che sta affrontando.

La nuova coreografia e le sfide emotive

Questa volta, la difficoltà per Alessia è rappresentata da una nuova coreografia, un passo a due sensuale con il ballerino Sebastian Melo Taveira. Entrando in sala prove, Alessia si è subito sentita a disagio, soprattutto dopo aver visto l’esecuzione del pezzo da parte di Isobel Kinnear. Nonostante il suo imbarazzo, ha cercato di affrontare la situazione con determinazione, cimentandosi in movimenti ravvicinati e sensuali. Tuttavia, la pressione e l’ansia hanno avuto la meglio su di lei, portandola a sfogarsi con Chiara, esprimendo il suo desiderio di piangere e la paura di deludere le aspettative.

Le reazioni dei compagni e la classifica degli streaming

Nel frattempo, nel daytime di mercoledì 22 gennaio, i cantanti hanno ricevuto notizie sulla classifica degli streaming su Spotify dei loro brani inediti. Trigno ha conquistato il primo posto con il suo brano “Maledetta Milano”, mentre Vybes ha chiuso la classifica con “Non mi passa”, suscitando la sua delusione. Il rapper ha condiviso le sue preoccupazioni con i compagni, temendo la reazione del suo professore Rudy Zerbi, noto per dare grande importanza agli streaming. La paura di essere eliminato si fa sentire, e Vybes si sfoga, esprimendo la sua frustrazione per i risultati ottenuti.