, il blogger Alexander Shtefanov ha guadagnato notorietà per il suo documentario anti-guerra intitolato Ordinary Denazification, girato nella città occupata di Mariupol. Questo lavoro lo ha portato a essere identificato come un “agente straniero” dal governo russo, costringendolo a lasciare l’università.

Nonostante i rischi di persecuzione, Shtefanov ha deciso di rimanere in Russia, impegnandosi in dibattiti pubblici con i sostenitori della guerra.

Tuttavia, dopo aver ricevuto minacce da attivisti pro-guerra, ha dovuto emigrare. La sua posizione è peculiare, poiché, a differenza di molti altri oppositori russi, sostiene che la Crimea debba rimanere parte della Russia e che l’annessione del 2014 rappresenti la volontà dei residenti locali, sebbene il referendum non sia stato riconosciuto a livello internazionale.

Le posizioni di Shtefanov sulla guerra

Durante un’intervista con The Moscow Times, Shtefanov ha spiegato che il suo status di “agente straniero” deriva dalla sua opposizione alla guerra e alle critiche rivolte al governo russo. D’altra parte, è anche presente nella lista Myrotvorets, un elenco non ufficiale di persone considerate nemiche dell’Ucraina, a causa della sua posizione neutrale nei confronti del governo ucraino.

Critiche alla leadership ucraina

Shtefanov non esita a criticare anche l’amministrazione di Zelensky, sostenendo che la sua strategia di guerra si sia rivelata fallimentare. Secondo lui, il presidente ucraino avrebbe dovuto cercare un accordo pacifico mentre la Russia era ancora timorosa di un possibile insuccesso sul campo di battaglia. Inoltre, il recente scandalo di corruzione che ha coinvolto il governo ucraino ha ulteriormente minato la fiducia pubblica.

Le opinioni di Shtefanov sulla Crimea

Riflettendo sull’annessione della Crimea nel 2014, Shtefanov ha confessato che, all’epoca, aveva una visione positiva dell’evento, considerandolo un’espressione della volontà del popolo di Crimea. Con il passare del tempo, tuttavia, ha iniziato a vedere la questione in modo più complesso. Se avesse dovuto scegliere oggi, si sarebbe opposto all’annessione, riconoscendo i rischi significativi che essa comportava per la popolazione locale e per le relazioni tra i due paesi.

Shtefanov ha evidenziato come la Crimea, come parte dell’Ucraina, avesse un effetto stabilizzante sulla politica ucraina, costringendo i leader a considerare i voti dei 2,5 milioni di cittadini a favore della Russia. Secondo lui, la permanenza della Crimea nell’Ucraina sarebbe stata nell’interesse della Russia stessa, se desiderava influenzare l’intera nazione ucraina.

Riflessioni sul futuro del conflitto

Shtefanov ha condiviso le sue idee su come dovrebbe concludersi la guerra, suggerendo che una soluzione immediata potrebbe essere quella di congelare il conflitto. Tuttavia, ha anche messo in discussione se gli ucraini siano disposti a cedere parti del Donbas a Putin in cambio della pace. Sebbene ci siano opinioni miste tra la popolazione, molti ucraini vedono l’idea di una cessione come accettabile, ma non credono che porterebbe a una pace duratura.

Referendum e territori occupati

Secondo Shtefanov, un approccio ideale sarebbe la conduzione di referendums equi per consentire ai cittadini di esprimere il proprio desiderio riguardo all’appartenenza territoriale. Tuttavia, riconosce che in realtà questo è inattuabile, dato che molte città nel Donbas sono state devastate e i residenti non hanno più un luogo dove tornare.

Le sue opinioni si distaccano nettamente da quelle di altri dissidenti russi, che sostengono la necessità di un’azione immediata contro Putin. Shtefanov, invece, avverte che non è chiaro cosa significhi davvero una vittoria contro il regime attuale e cosa comporterebbe, suggerendo che la via più etica sia quella di cercare una rapida conclusione del conflitto.

Il futuro dell’opposizione russa

Infine, Shtefanov ha notato una crescente delusione tra i giovani russi nei confronti della vecchia guardia dell’opposizione. Molti di loro si sono rivolti a piattaforme come YouTube per trovare nuove voci e idee. La popolarità di figure come Maxim Katz dimostra come la produzione di contenuti online stia diventando il nuovo fulcro della politica di opposizione in Russia, spostando l’attenzione dalle tradizionali figure politiche a nuovi creatori di contenuti.