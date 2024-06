Nozze per Alice Sabatini e Gabriele Benetti: festeggiamenti fino all'alba.

Nozze da favola per Alice Sabatini e Gabriele Benetti. Miss Italia 2015 e il giocatore di basket si sono giurati amore eterno a Tarquinia e hanno festeggiato con familiari e amici fino all’alba.

Alice Sabatini: le nozze con il giocatore Gabriele Benetti

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono giurati amore eterno dopo sette anni di fidanzamento. L’ex Miss Italia e il giocatore di basket della Ferraroni JuVi Cremona si sono sposati a Tarquinia, nella chiesa di Santa Maria in Castello. Dopo il rito religioso, parenti e amici si sono spostati in una tenuta situata a Montalto Marina, dove hanno dato il via ai festeggiamenti.

L’abito di Alice Sabatini

Arrivata in chiesa al braccio del padre, Alice Sabatini è apparsa in tutta la sua bellezza. Ha sfoggiato un abito firmato Elisabetta Polignano, in un tessuto naturale di canapa e lino, con velo a cattedrale e guanti con frange. Un vestito semplice e raffinato, perfetto insieme a quello di Gabriele, un completo classico di colore scuro.

Alice e Gabriele sposi: festa fino all’alba

Prima di dare il via ai festeggiamenti, Alice si è cambiata d’abito, preferendo un look più comodo: un mini dress sempre firmato Elisabetta Polignano. Corto con una base di pizzo e foglie stilizzate e una leggerissima sopra-gonna in organza e georgette di seta. Il party presso la villa La Pecora Ladra di Montalto di Castro, che ha visto la presenza di 130 invitati, è andato avanti fino all’alba.