All'Aquila l'avvio del dibattito su potenziamento Roma-Pescara

L’Aquila, 24 apr. (askanews) – Si è tenuta presso l’Auditorium di Palazzo “Ignazio Silone” dell’Aquila, sede degli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo, la conferenza stampa di avvio del Dibattito pubblico sul progetto di potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara con riferimento ai tre lotti interessati.

L’obiettivo del Dibattito è stato informare e illustrare il progetto di intervento finalizzato a migliorare la mobilità collettiva, consentire l’aumento dei treni passeggeri e potenziare il traffico merci.

Roberto Zucchetti, Coordinatore del Dibattito pubblico e Senior Advisor di PTS: “Il dibattito pubblico non decide cosa fare: serve a far emergere tutte le critiche e le proposte migliorative del progetto in modo che chi dovrà poi decidere lo possa fare con il massimo delle informazioni. Per questo invito tutti a contribuire, informandosi, inviando osservazioni e contributi e partecipando agli incontri pubblici. È un progetto molto importante, che unirà in maniera rapida e sostenibile il centro dell’Italia; al tempo stesso, sono consapevole dei disagi che la sua realizzazione progetto crea a molte persone e attività economiche: proprio queste difficoltà ci devono sollecitare a fare un buon lavoro insieme, per trovare soluzioni che riducano e, dove non è possibile, compensino adeguatamente chi viene danneggiato”.

In particolare, il potenziamento della Linea Roma-Pescara prevede importanti progetti infrastrutturali e di upgrade tecnologici volti a realizzare un efficiente collegamento trasversale appenninico tra la regione Abruzzo, Roma e la Direttrice Adriatica, migliorando e ampliando l’offerta del servizio di trasporto ferroviario tra Lazio e Abruzzo. Un’innovazione infrastrutturale di grande valore strategico e sociale, come sottolineato dai rappresentati delle istituzioni che hanno partecipato alla conferenza.

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo ha dichiarato: “Quello di oggi è un passo in avanti e un segnale molto importante per lo sviluppo del territorio. Ora si entra nel vivo del Dibattito con un calendario che viene presentato per definire la parte di progetto che riguarda la tratta da Pescara fino a Chieti, un altro passaggio fondamentale che per decenni è rimasto bloccato per un’antica contesa sull’attraversamento di Sambuceto. Si va avanti su una ferrovia che è fondamentale, è una spina dorsale dei collegamenti della nostra Regione verso la Capitale”.

Alla presentazione del Dibattito pubblico hanno partecipato anche Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila, e Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di RFI.