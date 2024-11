Allegroitalia Montenapoleone, 10 mila euro per una notte in Penthouse

Allegroitalia Montenapoleone, 10 mila euro per una notte in Penthouse

Esperienza indimenticabile, di lusso senza pari nella suite esclusiva in centro a Milano: per gli ospiti anche un tour della città in Ferrari

Una notte da sogno nella penthouse di Allegroitalia Montenapoleone ha un prezzo: 10mila euro. Una follia? Ma no, perché ogni euro si trasforma in un’esperienza indimenticabile di lusso senza pari, nel cuore di Milano. Vivere il sogno a occhi aperti è possibile e, allora, benvenuti, Immaginate di aprire le porte della suite esclusiva di via Montenapoleone 20 e trovare un rifugio di 200 metri quadrati che combina eleganza e comfort, con quattro camere da letto, una zona living con camino e due terrazze mozzafiato. Questo è il palcoscenico perfetto per vivere una notte da imperatore.

Allegroitalia Montenapoleone Milano, l’offerta completa

Accolti dalla direttrice Carla Beccari, gli ospiti scopriranno il vero significato del lusso discreto e raffinato. Un maggiordomo personale è a disposizione per realizzare ogni desiderio, mentre uno chef privato prepara una cena esclusiva con piatti creativi e ingredienti di altissima qualità. Ogni portata è accompagnata da una selezione di viniperfettamente abbinati grazie al sommelier.

L’esperienza si completa con un servizio di conciergerie su misura che include tour personalizzati, transfer privati, personal shopper con accesso privilegiato alle boutique più prestigiose e biglietti per spettacoli ed eventi esclusivi. Come tocco finale, l’adrenalina pura di un test drive su una Ferrari, per vivere Milano con stile.

“Un giorno da imperatore” non è solo un soggiorno, ma un invito a vivere un’esperienza irripetibile, pensata per sorprendere e coccolare ogni ospite. Fino a otto persone possono condividere questo viaggio regale nella penthouse, godendo insieme di ogni dettaglio curato nei minimi particolari.

Luca De Giorgi, General Manager di Allegroitalia Hotel & Condo, sottolinea: «Siamo orgogliosi di offrire una proposta che rappresenta al meglio l’eccellenza italiana, un servizio esclusivo che esalta il concetto di lusso a tutto tondo».