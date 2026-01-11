Allerta Meteo Gialla in Italia: Forti Piogge e Nevicate in Arrivo

Scopri le previsioni meteo dettagliate per il centro-sud Italia e le regioni sottoposte a allerta meteo. Rimani aggiornato sulle condizioni atmosferiche e pianifica le tue attività in base alle ultime informazioni meteorologiche.

L’Italia è attualmente colpita da un’intensa ondata di maltempo, con condizioni climatiche avverse in arrivo. Nelle prossime ore, la Penisola sarà interessata da piogge, nevicate e forti venti, creando preoccupazione tra la popolazione. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per vari settori del centro-sud, in particolare per i rischi legati a fenomeni idrogeologici e temporali.

Previsioni meteorologiche dettagliate

Per la giornata di oggi, si prevede un incremento delle precipitazioni su diverse aree del Paese. Le regioni maggiormente colpite dal maltempo includono Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Le piogge potrebbero manifestarsi anche in forma di rovesci, specialmente lungo le aree costiere tirreniche, dove i quantitativi previsti variano da deboli a moderati.

Informazioni sulle nevicate

In aggiunta alle piogge, sono attese nevicate a quote elevate, con accumuli significativi previsti sopra i 400-600 metri in alcune zone adriatiche e sul Gargano. Le nevicate potrebbero scendere fino a 200-400 metri in aree delle Marche e dell’Abruzzo, rendendo necessario prestare attenzione a possibili disagi nei trasporti e alla viabilità.

Impatto delle condizioni atmosferiche

Le temperature subiranno un notevole calo, specialmente al centro e al sud della Penisola. Sarà possibile registrare minime decisamente basse, in particolare nelle aree appenniniche del Lazio e della Calabria, dove il freddo si farà sentire in modo marcato. Le raffiche di vento, forti e provenienti da nord-ovest, contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo.

Venti e mareggiate

La situazione marittima è preoccupante: il mare risulta molto agitato, in particolare nel Canale di Sardegna, nello Stretto di Sicilia e nel settore meridionale dello Ionio. I venti di burrasca potrebbero causare mareggiate lungo le coste esposte, rendendo necessaria la massima cautela per i naviganti e le attività commerciali marittime.

Le regioni in allerta

Le cinque regioni italiane sottoposte all’allerta meteo includono Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. In queste aree, la Protezione Civile ha previsto un livello ordinario di criticità per rischio temporali e idrogeologico. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza.

I bacini idrici in Abruzzo e Calabria sono monitorati con attenzione per prevenire il rischio di esondazioni. In Puglia e Sicilia, si presta particolare attenzione alle aree costiere e interne più vulnerabili. Gli esperti meteorologici forniranno aggiornamenti sulla situazione in tempo reale.

Si consiglia ai cittadini di rimanere informati sulle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti e le attività all’aperto. La prudenza è fondamentale, data l’intensità delle condizioni avverse previste.