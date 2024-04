Non è mai stata registrata così tanta acqua a Dubai. La città come tutti gli Emirati Arabi, è colpita in queste ore da un’abbondante pioggia che sta provocando forti disagi.

Maltempo a Dubai

Non c’è mai stata così tanta acqua a Dubai. In questi giorni gli Emirati Arabi stanno vivendo un momento critico e l’agenzia di stampa Wam ha definito tutto ciò un evento meteorologico storico.

Quello che sta accadendo ha superato qualsiasi cosa documentata dall’inizio della raccolta dei dati, nel 1949.

I temporali allagano le principali autostrade e ci sono forti disagi anche in aeroporto.

Aeroporto di Dubai allagato

L’aeroporto internazionale di Dubai è l’emblema di quello che sta accadendo. Lo scalo dove transitano annualmente milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, è completamente allagato.

Le precipitazioni da record sono iniziate lunedì 15 aprile e nell’arco di 24 ore sono scesi 142 millimetri di acqua mentre solitamente la media annuale è di 95 millimetri.

Questo ci da solo un’idea della gravità dell’emergenza. Come dicevamo, la situazione è particolarmente critica nella zona dell’aeroporto, il più trafficato al mondo.

La struttura ha bloccato gli arrivi e anche le partenze, dando annunci in tempo reale sul profilo Twitter.

Oltre che materialmente impossibile alzarsi in volo, c’è da dire che a causa delle inondazioni, il personale non riesce a raggiungere lo scalo.

Ad ogni modo, a chiunque è stato consigliato di non recarsi all’aeroporto se non assolutamente necessario. Attendiamo gli aggiornamenti delle prossime ore.