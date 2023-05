Cosa fare in caso di alluvione: i consigli della Protezione Civile

Cosa fare in caso di alluvione, la Protezione Civile e quanto riporta il sito in ordine ad eventi meteo eccezionali o severi

Spesso ce lo chiediamo in condizioni “neutre” o quando magari è troppo tardi: ecco cosa fare in caso di alluvione secondo i consigli della Protezione Civile. In termini di prevenzione e condotta ci sono comportamenti che possono fare la differenzae ci sono informazioni e indicazioni da seguire. Innanzitutto occorre conoscere quali sono le alluvioni tipiche del proprio territorio.

Cosa fare in caso di alluvione: i consigli

Poi sapere che se ci sono state alluvioni in passato il rischio è maggiore. La Protezione civile ha spiegato sul proprio sito che ci sono casi in cui l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti. Poi il dato tecnico: Alcuni luoghi si allagano prima di altri. Quali? In casa ad esempio le aree più pericolose sono “le cantine, i piani seminterrati e i piani terra”. All’aperto sono rischiosissimi “i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante”.

L’importanza della prevenzione e i rifiuti

Fondamentale poi, questo in termini preventivi, segnalare al Comune “rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti e via così”. Utile inoltre chiedere al proprio Comune informazioni sul Piano di emergenza. Lo scopo è conoscere le aree alluvionabili. Bisogna poi individuare gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare l’allerta. Poi un altro step importante: accertarsi che la scuola o il luogo di lavoro “ricevano le allerte e abbiano un piano di emergenza per il rischio alluvione”. Evitare poi di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato e comprendere la necessità di valutare se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere molto pericoloso.