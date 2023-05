Romagna, l'allarme della protezione civile: "Soccorritori a rischio"

Sono ore difficili quelle che si stanno vivendo in Emilia-Romagna a causa del maltempo. La pioggia continua a cadere copiosa e diversi fiumi hanno rotto gli argini allagando le strade delle città più vicine. Il bollettino è drammatico: due morti e almeno quattro dispersi. La protezione civile sta impiegando molti uomini nelle operazioni di soccorso.

Romagna, la protezione civile lancia l’allarme: “Soccorritori a rischio”

Il vice capo Dipartimento Protezione Civile, Titti Postiglione, è intervenuto a ‘Rai News’ spiegando la drammatica situazione che si sta vivendo in queste ore in Emilia-Romagna: “È complessa la viabilità, con molte strade allagate, gli spostamenti sono difficili se non con mezzi attrezzati, ci sono problemi anche sulla viabilità nazionale, si consiglia di evitare alcune arterie e sono sconsigliati i movimenti da sud. C’è l’interruzione dei servizi ferroviari regionali e tutta la tratta adriatica deviata sulla tirrenica; l’invito è adottare misure di massima cautela, l’emergenza non è assolutamente finita, bisogna ascoltare le indicazioni, le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio i soccorritori.”

Le previsioni meteo: quanto durerà l’ondata di maltempo

Le previsioni meteo dei prossimi giorni non sono incoraggianti: secondo quanto appreso dagli esperti, infatti, l’ondata di maltempo dovrebbe durare per altri dieci giorni. L’Emilia-Romagna sarà nuovamente tra le regioni più colpite dalla pioggia almeno per un’altra settimana.