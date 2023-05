Alluvione a Faenza, i fiumi Marzeno e Lamone rompono gli argini: l’acqua invade la città

Sta assumendo rivolti sempre più critici l’alluvione causata dal maltempo a Faenza: il centro della città è stato inondato dall’acqua dopo che i fiumi Marzeno e Lamone hanno rotto gli argini. Il sindaco ha invitato i cittadini a spostarsi verso i piani più alti degli edifici.

Il maltempo continua a mettere a dura prova l’Emilia-Romagna. Dopo quanto accaduto a Cesena, la situazione rischia di essere ancora più drammatica a Faenza dove, come riferito da sindaco Massimo Isola, i “fiumi Marzeno e Lamone hanno superato gli argini e l’acqua sta entrando nel centro abitato”.

Sui social, proliferano immagini e video che mostrano le vie della città ormai tramutate in torrenti in piena. Nella serata di martedì 16 maggio, il torrente Lamone ha rotto gli argini e grossi quantitativi d’acqua stanno fuoriuscendo, riversandosi verso il centro cittadino.

L’ultimo aggiornamento sulla situazione maltempo è stato comunicato intorno alle ore 21:00 di martedì 16 maggio dal sindaco di Faenza, Massimo Isola. Sul suo profilo Facebook, il primo cittadino ha scritto:

Emergenza a Faenza – 16/05/2023 – Ore 21:00

I fiumi Marzeno e Lamone hanno superato gli argini e l’acqua sta entrando nel centro abitato.

• Da via Cimatti a via De Gasperi, fino a Corso Europa e strade limitrofe in riva destra.

• Da via Renaccio, via Lapi, via Carboni e strade limitrofe in riva sinistra.

Si chiede a tutti i cittadini di andare ai piani più alti possibile. Se necessario, anche sui tetti.

I Vigili del Fuoco stanno effettuando i soccorsi.