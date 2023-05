Molte scuole resteranno chiuse nella giornata di mercoledì 17 maggio 2023 a causa del maltempo che si è abbattuto sull’Italia. L’instabilità climatica che ha travolto la penisola ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un’allerta meteo rossa per l’Emilia-Romagna e allerte meteo gialle e arancione nel resto del Paese. Di seguito, tutti i dettagli sui comuni delle Regioni che hanno stabilito la chiusura degli istituti scolasti di ogni ordine e grado.

Scuole chiuse mercoledì 17 maggio 2023: quali sono le Regioni e i comuni travolti dal maltempo

Non si placa l’impetuosa ondata di maltempo che, a partire dalla metà di maggio, si è abbattuta sull’Italia. Nubifragi e temporali si stanno gradualmente intensificando su tutto il territorio nazionale esasperando il rischio di criticità dovuto al passaggio di un ciclone Afro-Mediterraneo in corrispondenza della Penisola.

L’instabilità climatica non sembra essere destinata ancora a rientrare e, nelle prossime ore, la Protezione Civile ha preannunciato il verificarsi un peggioramento del meteo su alcune Regioni italiane che verranno colpite da violenti temprali e forti venti.

In virtù delle allerte meteo e del maltempo provocato dal ciclone, i sindaci di molti comuni hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Simili iniziative sono state adottate non solo in Emilia-Romagna, che al momento risulta essere la Regione più colpita da rovesci e temporali, ma anche da Marche e Basilicata.

Allarme ciclone, scuole chiuse mercoledì 17 maggio per maltempo in Emilia-Romagna: i comuni

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo rossa disposta per l’Emilia-Romagna, molti sindacihanno firmato ordinanze con le quali hanno disposto la chiusura delle scuole.

In particolare, per quanto riguarda la Regione guidata dal presidente Stefano Bonaccini, i comuni che hanno optato per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di mercoledì 17 maggio 2023 sono:

· Bologna;

· Forlì-Cesena;

· Ravenna;

· Rimini;

· Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna;

· Imola, in provincia di Bologna;

· Fontanelice, in provincia di Bologna;

· Borgo Tossignano, in provincia di Bologna;

· Castel del Rio, in provincia di Bologna;

· Casalfiumanese, in provincia di Bologna;

· Dozza, in provincia di Bologna;

· Castel Guelfo, in provincia di Bologna;

· Budrio, in provincia di Bologna;

· Loiano, in provincia di Bologna;

· Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena;

· Riccione, in provincia di Rimini.

Anche nel territorio della Bassa Romagna, in provincia di Ravenna, molti comuni hanno imposto lo stop alle lezioni. A chiudere le strutture scolastiche sono stati i comuni di:

· Alfonsine, in provincia di Ravenna;

· Bagnacavallo, in provincia di Ravenna;

· Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna;

· Conselice, in provincia di Ravenna;

· Cotignola, in provincia di Ravenna;

· Fusignano, in provincia di Ravenna;

· Lugo, in provincia di Ravenna;

· Massa Lombarda, in provincia di Ravenna;

· Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna.

Tra i comuni dell’Unione Romagna Faentina, invece, le scuole saranno chiuse a:

· Brisighella, in provincia di Ravenna;

· Casola Valsenio, in provincia di Ravenna;

· Castel Bolognese, in provincia di Ravenna;

· Cervia, in provincia di Ravenna;

· Faenza, in provincia di Ravenna;

· Riolo Terme, in provincia di Ravenna;

· Solarolo, in provincia di Ravenna;

Stop alle lezioni anche in Basilicata e Marche

Mercoledì 17 maggio, le scuole rimarranno chiuse anche al di fuori dell’Emilia-Romagna. A disporre la chiusura degli edifici scolastici a causa del maltempo, in particolare, sono stati comuni di Maratea, in provincia di Potenza, in Basilicata, e il comune di Senigallia, in provincia di Ancona, nella Marche.