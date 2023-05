Un’ondata di maltempo ha colpito l’Emilia Romagna, dove è stata diramata l’allerta meteo. 48 ore di piogge intense e rischio frane e inondazioni.

Maltempo in Emilia-Romagna, rischio frane: evacuazioni e scuole chiuse a Bologna

Ha iniziato a piovere durante la notte in Emilia Romagna e ha preso il via questa nuova ondata di maltempo, che durerà almeno 48 ore. Attesa la stessa quantità di pioggia caduta il 2 e 3 maggio scorso, forse anche di più, nei territori già messi a dura prova. Il rischio di frane e inondazioni è molto serio, ma ci saranno anche forti venti e probabili mareggiate. Quasi tutta l’Emilia Romagna si è svegliata in allerta rossa e molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole, a Bologna, in 16 Comuni del Ravennate compreso il capoluogo, a Forlì, Cesena, nel Faentino e nei Comuni della Bassa Romagna.

Come previsto le prime ore di allerta meteo sono le più critiche, con accumuli di piogge registrati tra il Forlivese e il Riminese. A causa del maltempo, sono iniziate delle evacuazioni preventive nelle zone dell’Emilia-Romagna, già colpite dall’alluvione. A Faenza sono 450 le persone che hanno lasciato la propria abitazione, 213 a Castel Bolognese, circa 70 a Brisighella mentre a Cervia 13 anziani soli sono stati accompagnati negli hotel del territorio. I Comuni hanno allestito punti di accoglienza nei palazzetti dello sport o in strutture religiose.

Maltempo in Emilia-Romagna: la situazione

Il torrente Ausa a Bertinoro è già in piena. A causa delle condizioni meteo, il traghetto che svolge servizio di collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna è stato sospeso. Sempre a causa delle previsioni che danno abbondanti piogge, già da ieri il Comune della città romagnola ha deciso di chiudere per oggi nidi e scuole di ordine e grado. Scuole chiuse per due giorni anche a Imola, dove la palestra Ravaglia è stata preparata con 100 grandine per accogliere eventuali sfollati. La nuova allerta meteo preoccupa per la ridotta capacità del terreno di assorbire ulteriore acqua e la velocità con cui si potrebbe alzare i livelli dei fiumi.

L’assessora regionale alla Protezione civile regionale, Irene Priolo, si raccomanda, con un decalogo dei comportamenti corretti, di seguire i consigli e mettersi al riparo dei pericoli. “Non siate curiosi, non andate a filmare gli argini. State lontani dai ponti. Non andate negli scantinati, non muovete le auto. Consigliamo di fare smart working, abbiamo suggerito la chiusura delle scuole. Ci aspettiamo la massima attenzione da parte dei cittadini” ha dichiarato.