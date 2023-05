Maltempo: allerta meteo in Emilia Romagna, a rischio anche altre regioni

Sarà un weekend di maltempo in Italia: allerta meteo rossa in Emilia Romagna. Ecco tutte le regioni a rischio

Il maltempo sembra non voler dare tregua allo Stivale, in attesa di primi scampoli d’estate che tardano sempre più ad arrivare. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta rossa sull’Emilia Romagna dalle prime ore di domani, 14 maggio, per il rischio di piogge e temporali.

Peggiorano le condizioni metereologiche su parte dell’Italia, a causa di un flusso di correnti sud-occidentali caldo-umide in risalita dal Nord-Africa verso i Balcani. Previsti dei rovesci di forte intensità con possibili grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta meteo rossa ed arancione interesserà alcuni settori dell’Emilia Romagna per rischio idraulico. Ecco di seguito le zone interessate:

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Moderata criticità per rischio idraulico/ allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Moderata criticità per rischio idrogeologico/ allerta arancione:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Allerta gialla in altre sette regioni

Valutata invece l’allerta gialla su Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Umbria, oltre che per alcune zone dell’Emilia Romagna per rischio temporali e per rischio idraulico. Ecco i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Alta Valtellina, Orobie bergamasche, Valcamonica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige