Alluvioni in Pakistan, cresce la spinta per il risarcimento

(Adnkronos) – La distruzione in Pakistan ha intensificato il dibattito su una questione di giustizia climatica: se i Paesi ricchi, le cui emissioni sono state il principale motore del cambiamento climatico, debbano risarcire i danni che tale cambiamento sta infliggendo ai Paesi poveri come il Pakistan, e in che misura.

Gli scienziati hanno affermato che il cambiamento climatico ha senza dubbio contribuito a gonfiare le piogge monsoniche, che hanno scaricato una quantità di pioggia tre volte e mezzo superiore al normale, uccidendo 1.300 persone e arrecando danni a 33 milioni.