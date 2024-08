Dopo la separazione da Alice Campello, Alvaro Morata ha lasciato la Spagna e si è trasferito a vivere a Milano. Ovviamente, l’ex moglie è rimasta a Madrid con i 4 figli. Vediamo dove si è stabilito il calciatore e chi c’è con lui.

Alvaro Morata: dove e con chi vive a Milano?

Alvaro Morata si è trasferito a Milano per giocare con il Milan, mentre l’ex moglie Alice Campello è rimasta in Spagna con i quattro figli. La notizia della separazione, arrivata solo qualche giorno fa come un fulmine a ciel sereno, continua a far discutere. Nessuno riesce a capire come sia possibile che la loro storia d’amore, sventolata ai quattro venti fino a una manciata di settimane fa, sia finita dall’oggi al domani. Gossip a parte, dove e con chi vive a Milano Alvaro?

Alvaro Morata infortunato, cupo e sofferente

Stando a quanto riferiscono i beninformati, Morata vive in un hotel extra lusso situato in zona San Siro. Attualmente è impossibilitato a scendere in campo perché infortunato, ma non fa assolutamente vita mondana. Mangia in compagnia dello staff del Milan e poi si chiude nella sua camera. Quanti lo hanno visto lo descrivono cupo e sofferente.

Chi c’è con lui a Milano?

Nei primi giorni a Milano, Alvaro Morata è stato solo in albergo. Adesso, però, è stato raggiunto dalla madre Susanna, al suo fianco in questo momento molto delicato. Recentemente, il genitore l’ha anche difeso dalle critiche: “Può non piacere mio figlio come calciatore, ma non ammetto che si critichi la persona, senza conoscerlo, è molto ingiusto“.