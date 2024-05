Amadeus sta facendo molto parlare di sé per via del suo addio alla Rai. Non si tratta dell’unico addio associato al suo lavoro, visto che i cambiamenti riguarderanno anche la sua dieta.

Amadeus: cambiamenti in vista per il conduttore

L’addio di Amadeus alla Rai ha colpito moltissimo gli spettatori. Il famoso conduttore delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, e non solo, avrebbe deciso di abbandonare la rete e non rinnovare il suo contratto in scadenza. Il conduttore ha deciso di firmare un accordo quadriennale con Warner Bros. Discovery, trasferendosi di conseguenza sul Nove.

Come comunicato dall’Ansa, la scelta di Amadeus sarebbe dipesa soprattutto dalla voglia di accettare nuove sfide professionali. Sicuramente condurre il Festival di Sanremo in questi anni non è stato semplice. Il conduttore ha lavorato duramente e ha dovuto seguire schemi rigidi che hanno coinvolto anche la sua vita personale. Proprio per questo oltre a dire addio alla Rai, probabilmente potrà dire addio anche ad una dieta molto particolare.

Amadeus, cambiamenti nella dieta: le novità per il conduttore

Amadeus, durante le sue esperienze come direttore artistico di Sanremo, ha avuto l’agenda piena. Come riportato su Wineandfoodtour.it, il conduttore ha dovuto occuparsi anche alla dieta durante le settimane di lavoro per il Festival. Amadeus non deve appesantirsi con cibi troppo pesanti e conditi, anche se in generale, a causa di una malattia infiammatoria avuta a 7 anni, ha sempre cercato di seguire un’alimentazione equilibrata. Il conduttore evita cibi spazzatura, alcolici, pane e sale. Tra i suoi piatti preferiti troviamo la pasta al pomodoro e il pollo al curry.